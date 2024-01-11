Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda yabancı sayısının 14'ten 12'ye, takip eden iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısının 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini duyurdu.

YABANCI FUTBOLCU SAYISI 12'YE DÜŞÜRÜLECEK

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

EN AZ 2 FUTBOLCU ALT YAPIDAN YETİŞİRİLMİŞ OLACAK

Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

KULÜPLERE "YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK FONU" ÖDEMESİ YAPILACAK

2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir."