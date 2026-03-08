Bazı sendika ve dernekler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevinç Erhalaç, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca yasal düzenlemelerle değil, eğitimden çalışma yaşamına, sosyal ve kültürel yaşamdan siyasal temsile kadar her alanda gerçek anlamda hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkedeki kadınların birçok alanda geleneksel rol ve değerlerden beslenen eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Erhalaç, “Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin artış göstermesi, öğretilmiş cinsiyetçi yaklaşımların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne denli derin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Bilimsel ve laik eğitim anlayışının korunması ve güçlendirilmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında temel bir rol oynadığını vurgulayan Erhalaç, eğitim programlarının barışçıl, ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesi, ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Erhalaç ayrıca, KTÖS’ün, tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkının tanınmasını, doğum izinlerinin artırılmasını ve çalışma yaşamının kadınların haklarını gözeten bir şekilde düzenlenmesini savunduğunu ifade etti.

-HAKSEN: “Tüm emekçi kadınlar görünür oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil ise, ülkede birçok kadının yasal haklarından faydalanamadan, güvencesiz ve hatta kayıt dışı çalıştırıldığını belirtti.

“Bunun son örneği Ektam’da haklarını alamadıkları için sendikalaşmak isteyen ve bu nedenle patron tarafından işten çıkarılmak istenen emekçi kadınlardır” diyen Erşangil, tüm halkı bugün saat 18.30’da, EKTAM emekçilerinin grev çadırında buluşmaya çağırdı.

Erşangil, tüm emekçi kadınlar görünür oluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

-Memur-Sen: “Toplumsal cinsiyet eşitliği bir devlet politikası haline getirilmeli”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Göktürk Ötüken ise, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara haline geldiğine dikkat çekti.

Ötüken, çalışma hayatında kadına yönelik şiddet, mobbing ve baskının arttığı ve ev içinde kadına yönelik şiddetin “kabul edilemez” boyutlara ulaştığı ülkede, kadınların işsizlik nedeniyle ekonomik bağımlılıktan kaynaklı uğradıkları şiddet vakalarında ciddi artışlar gözlendiğini ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir dünya için kadınların, eğitim, sağlık, siyaset, istihdam, hukuk ve benzeri alanlardaki olanaklardan eşit düzeyde yararlanması gerektiğini vurgulayan Ötüken, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir devlet politikası haline getirilerek, bunun sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ötelenemez bir ihtiyaçtır” dedi.

Ötüken, tüm kadınlar için mobbingden, şiddetten, tacizden ve her türlü istismardan arınmış bir dünya düzeni diledi.

-Hemşireler ve Ebeler Birliği: “Kadınların emeğinin, sesinin ve gücünün her zaman değer gördüğü bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ise, yaşamın her alanında emekleriyle, bilgileriyle ve şefkatleriyle topluma değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özgöçmen, “Sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından olan hemşireler ve ebeler başta olmak üzere fedakârlıklarıyla, güçlü duruşlarıyla ve insan hayatına dokunan emekleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlara saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Eşitliğin, adaletin ve fırsatların herkes için sağlandığı bir gelecek dileyen Özgöçmen, kadınların emeğinin, sesinin ve gücünün her zaman değer gördüğü bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.