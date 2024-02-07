Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Şentop: "Kıbrıs Türkü'nün davası bir milli dava"

Meclis Şeref Salonu'nda saat 12.30’da yer alan görüşmenin basına açık bölümünde konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce meclis başkanı şimdi ise sivil olarak ziyaret ettiği Zorlu Töre ile dostluk ve mücadele arkadaşlığının devam ettiğini belirterek, Kıbrıs Türkü'nün davasının milli bir dava olduğunu vurguladı.

Kıbrıs konusunun zaman zaman bazı fikir ayrılıkları olsa da milli duruş bakımında geniş bir mutabakata sahip olduğunun altını çizen Şentop, bunun tarihi sorumluluktan kaynaklandığını ve kişilere bağlı bir dava olmadığını kaydetti.

Şentop, Kıbrıs Türkü'nün dünyayla ilişkilerini geliştirme konusunda uğraşlar verdiklerini ve söz konusu milli davanın Türkiye için her zaman milli dava olmaya devam edeceğini kaydederek, bugün Filistin ve Gazze’de yaşananların tüm dünya için göz açıcı bir durum olduğunu aktardı.

1974 Mutlu Barış Harekâtından sonra adada sulh ve sükûnetin hâkim olduğunu kaydeden Şentop, Avrupa ve dünyanın Rum yanlısı tutumunun Türkiye’nin bu konulardaki kararlılığını etkilemeyeceğini söyledi.

-Töre: "KKTC ilan edildiğinde Kıbrıs meselesi kapanmalıydı"

Meclis Başkanı Zorlu Töre de Şentop’un başkanlığı döneminde KKTC’nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) üye olduğunu KKTC ve TC meclislerinin iş birliği protokolü imzaladığını hatırlattı.

Kıbrıs davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu, KKTC ilan edildiği zaman aslında “Kıbrıs meselesi” diye bir meselenin kapanması gerektiğini söyleyen Töre, Avrupa’nın KKTC bölgesini “kontrol edilemeyen bölge” olarak niteleme hatasına benzer bir hatanın Güney Kıbrıs’ın AB üyesi yapılmasıyla da yaşandığını kaydetti.

Töre, İsrail-Filistin savaşında ABD ve Avrupa’nın İsrail’e destek vermesi ve ateşkes çağrısı yapamamasına dikkat çekti ve KKTC’nin milli şemsiyesinin Türkiye olduğunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den ve Kıbrıs’tan çekilmesine yönelik söylemlere de kulak tıkadıklarını belirtti.

1974 öncesi yaşananların da, bugün Gazze’de yaşananların da ortada olduğunu kaydeden Töre, BM’nin 1974 Barış Harekâtı'nda da İkinci Barış Harekâtı'nda da hiç gecikmeden ateşkes çağrısı yaptığını ve Türkiye’nin üçüncü günde bu ateşkes çağrılarına uyduğunu hatırlatarak, bugün 124. gününe giren Gazze’deki savaşta AB’nin ateşkes çağrısı yapmadığını, aynı zamanda bölgeye ilaç yardımını da kestiğini söyledi.

Meclis Başkanı Töre, tüm bu yaşananların Kıbrıs Türk halkına ibret vermesi ve dikkatli olmaya teşvik etmesi gerektiğini söyleyerek Kıbrıs Türkü'nün KKTC devletinden ve Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

Görüşmede, Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.