Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlere hitap eden Başkan Töre, fedakarlık isteyen kutsal bir görevle çalışan tüm sendika üyesi öğretmenleri kutladı.

Töre, bireylerin ve dolasıyla toplumların gelişimindeki en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü kaydederek, Atatürk’ün çizdiği yolda, halkına ve milletine faydalı bireyler yetiştirmenin önemine değindi.

Vatanını seven, geçmişini iyi bilen nesillerin KKTC’nin teminatı olacağını ifade eden Töre, bugünlere kolay gelinmediğini, devletten ve cumhuriyetten asla vazgeçilemeyeceğini belirtti.

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Etkinlikte Töre tarafından uzun yıllar görevde bulunmuş  öğretmenlere plaket verildi.