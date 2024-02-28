Kırşehir’de temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ahi Evran Üniversitesi’nde “Dünden bugüne Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesi” başlığıyla konferans verdi.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen Konferansa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İl yöneticilerinin yanı sıra, üniversite yönetimi , akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs Türklerinin adada verdiği mücadelenin anlatıldığı sinevizyon izlendi.

Töre, konferansta yaptığı konuşmada hiç kimsenin Türk dünyasını aldatmaya kalkmaması gerektiğini dile getirerek egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçmeyeceklerini, emperyalist ve sömürgecilere aldanmayacaklarını belirtti.

Bazı Uluslararası çevrelerin Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesi ve Doğu Akdeniz’de Türk tarafının sismik araştırma yapmaması yönünde çağrıları olduğunu dile getiren Töre, Anavatan ile gönül birliği içerisinde adadaki hak ve menfaatlerin daima korunacağını ifade etti.

Bu çağrıları yapan kesimlerin Gazze’de işlenen cinayete, yıkılan camilere ve evlere seyirci kaldığını kaydeden Töre, Kıbrıs Türkünün tarihte maruz kaldığı saldırılar karşısında da yine Uluslararası camianın etkisiz kaldığını söyledi.

Bu nedenle tek güvencelerinin Anavatan Türkiye ve Türk ordusu olduğuna işaret eden Töre, Kıbrıs davasının sadece Kıbrıslı Türklerin değil bütün Türk dünyasının davası olduğunu söyledi.

Töre: “Ecdadımıza, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunları yaparsak bizi hiçbir zaman aldatamayacaklar” dedi.

Konferansın ardından Başkan Töre’ye Üniversite yönetimi tarafından Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.

ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Başkan Töre, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliğini de ziyaret etti.

Şehit kabirlerine çiçekler bırakan Töre, dualar okudu.

Töre, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği’nde şehit aileleri ile de bir araya geldi.

Ankara ve Kırşehir temaslarını tamamlayan Başkan Töre’nin yarın öğlen saatlerinde KKTC’ne dönmesi bekleniyor.