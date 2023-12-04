Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934 Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında, “Tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, tüm güzel yürekli kadınlarımıza hayatın her alanında ortaya koydukları emekleri ve fedakârlıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Demokratik toplumlarda erişim ve katılım noktasında kadınlara verilen hakların büyük öneme sahip olduğunu belirten Töre, çağdaş, “Demokratik, ilerici bir toplum için kadınlarımızın içinde bulunduğu şartların iyileştirilip güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve daha birçok alanda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Töre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinden olan Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınması, 5 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra, 1935 yılında yapılan seçimlerde TBMM’de yüzde 4.6'lık bir kadın temsiliyet oranı elde edilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ diyerek Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile yaşantısında, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının önünü açmıştır.

Başarılı kadınlarımızın sayısının her geçen gün hızla artıyor olması ve elde ettikleri başarılar, geleceği parlak bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizdeki değişimin ve dönüşümün en somut örneğini oluşturmaktadır. Cumhuriyet Meclisi’mizde de şu an 11 kadın vekilimiz yer almakta ve kadınlarımızın birçok alanda olduğu gibi siyasi arenada da varlığını güçlendirme noktasında etkin bir temsiliyet sağlamaktadırlar. Geçtiğimiz döneme kıyasla kadın vekil temsiliyet oranında artış olması toplumumuzun medeniyet seviyesi açısından sevindiricidir. Temennimiz önümüzdeki dönemlerde bu oranın artması yönündedir.

Toplumun her kesiminde ve çalışma hayatının her kademesinde kadınlarımızın temsil gücü ve kabiliyetine yürekten inanıyor, bu vesile ile kadınlarımıza hak ettikleri şekilde güzel bir yaşam ve sağlıklı, huzur dolu günler diliyor, tüm değerli kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum.”