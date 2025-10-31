Cenk Tosunoğlu’nun dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada Metehan sınır kapısında Rum polisi tarafından tutuklanması Rum basınında yer aldı.
Alithia gazetesi, haberinde, Rum polisinin, dün “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında bir Kıbrıslı Türk’ü tutukladığını yazdı.
Gazete, 30 yaşındaki Cenk Tosunoğlu’nun dün 11:40’ta Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tutuklandığını belirtirken konuya ilişkin Rum polis sözcüsünün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya yer verdi.
Rum polis sözcüsü açıklamasında, “Tutuklanan kişinin çocuk pornografisine ilişkin ciddi bir suçla itham edildiğini, Europol’un kendilerine ilettiği bilgilerin akabinde çıkarılan tutuklama emrinin hemen uygulandığını” belirtti.
Gazete, soruşturmanın devam ettiğini ve Tosunoğlu’nun bugün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini aktardı.