Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 310 sürücü rapor edildi, 15 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, toplam 2 bin 576 araç sürücüsü kontrol edildi, trafik kurallarına uymayıp diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratan toplam 310 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin, 88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmakdan motosiklet kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 121’i ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.