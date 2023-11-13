Kıbrıs Türk halkının varoluş ve bağımsızlık mücadelesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü vesilesiyle “The Forefront Cyprus” isimli altı bölümlük belgesel dizisiyle ekranlara taşınıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü anmaları açısından da önemli olanBelgeselin ilk bölümü çarşamba günü Türkiye saati ile 17.30’da TRT World’de yayınlanacak.

TRT’den verilen bilgiye göre, belgeselin hazırlık aşamasında, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde çekimler ve röportajlar yapıldı.

Kıbrıs Türk direnişinin başladığı Erenköy’den de bugüne kadar yapılmamış çok detaylı anlatımlara yer verilen belgeselde Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgede yapılan çekimler de yer aldı.

-Yaklaşık 50 isimle röportaj yapıldı

Belgesel için aralarında siyasetçiler, eski devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden yetkililer, tarihçiler, mücahitler, gaziler ve birçok görgü tanığının bulunduğu yaklaşık 50 isimle röportajlar yapıldı. Bu isimler arasında Birleşmiş Milletler eski Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro de Soto, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Serdar Denktaş, Keti Klerides bulunuyor.

Belgeselin ikinci bölümünde, Kıbrıs Türkleri için direnişin simgesi olan Erenköy’de yapılan çekimlere, 1964 yılında direnişe katılan Mücahit Ahmet Yıldırım da eşlik etti. Yine bu bölüm için hayattaki son bereketci Fadıl Elmasoğlu ile de konuşuldu.

Belgeselde ayrıca, Rumlar tarafından işkenceyle şehit edilen pilot Binbaşı Cengiz Topel’in hazin hikayesi görgü tanıklarının gözünden anlatılıyor.

Belgeseli, TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, Zümrüt Sönmez, Naim Öngören, Güray Ervin, Hilmi Yaşa, Kenan Şakar ve Fatih Kibar öncülüğünde kalabalık bir ekip hazırladı.

“Kıbrıs Bağımsızlık Yolu” belgeselinin bölümleri özetle şöyle:

“1.Bölüm- Nefret Tohumları: Kanlı Noel olarak bilinen katliamların nasıl yapıldığı ve adanın iki toplum arasında nasıl bölündüğü ile Rumların Enosis hayalleri anlatılıyor. 2. Bölüm-Direniş: 1964’te Rumların kuşattığı ve günlerce abluka altına aldığı Erenköy’deki şanlı Kıbrıs Türk direnişi, görgü tanıkları ve mücahitlerin ağzından anlatılıyor. 3.Bölüm-Atilla Harekatı;

Kıbrıslı Rumların artan katliamları ve Yunan cuntacıların darbesi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adaya gerçekleştirdiği Barış Harekatı, diğer adıyla Atilla Harekatı anlatılıyor. 4.Bölüm-Diplomatik Savaş: Kıbrıs Barış Harekatı sonrası, Kıbrıslı Türkler bağımsızlıklarını ilan etti ve büyük bir diplomatik mücadele başladı. Bu bölümün konusu Kıbrıs Müzakereleri. 5.Bölüm-Annan Planı: 2002 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adanın birleşmesi için ortaya attığı plan ve bunun etrafında gelişen siyasi olaylar konu ediliyor. 6.Bölüm-Bir Ada, İki Devlet: On yıllar süren ve Rumlar tarafından çıkmaza sürüklenen müzakerelerden sonuç alınamayacağını gören Türkiye ve KKTC, bağımsızlık ve tanınma yoluna girdi. Bu bölümün konusu iki devletli çözüm siyasetinin arka planı.”