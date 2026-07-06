Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak 36'ncı⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray, Trump'ın programını duyurdu.

TRT Haber’in aktardığına göre ABD Başkan'ı Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Trump, Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek.

Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.

ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek.