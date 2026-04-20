Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı, bugün Atatürk Öğretmen Akademisi’nde başladı. İki gün sürecek çalıştayda, Türk dünyasında çocuk edebiyatı ve geleceği irdelenecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu’nun iş birliği ve AÖA’nın katkılarıyla bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı’na, Türk edebiyatı ve dilinin kullanıldığı ülkelerden, akademisyen, yazar, çizer ve yayımcılar ile paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden Doç. Dr. Aygün Bağırlı ile Prof. Dr. Elnare Akimova, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü ve AÖA Yönetim Kurulu Üyesi Murad Aktuğ ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert yaptı.

Çalıştay kapsamında “Türk Dil Kurumunun çocuk edebiyatı vizyonu, Türk dünyası açılımı ve ortak alfabe sürecine dair yaklaşımlar; dünyada çocuk edebiyatı: kurumlar, eğilimler ve etkileşim alanları; Türk dünyasında çocuk edebiyatı: mevcut durum, ortaklıklar ve ayrışmalar; çocuk edebiyatında yazarlık pratikleri: yazma biçimleri, temalar ve dönüşümler; Türk dünyası çocuk edebiyatının geleceği: akademi–yazar–kurum ekseninde ortak yönelimler” konuları tartışılacak.

-Konedralı

AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, dilin ve edebiyatın Türk dünyasını bir arada tutan en güçlü bağ olduğu belirtti.

Çocuk edebiyatının, çocukların temel sorularına en içten cevapları sunduğunu söyleyen Konedralı, çocuk edebiyatının pedagojik bir sanat olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin bu süreçteki rolünün kritik olduğunu vurgulayan Konedralı, Türk Dil Kurumu, TİKA ile Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla AÖA altyapısına eklenen yenilikleri anlattı.

-Bağırlı

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden Doç. Dr. Aygün Bağırlı da çocuk edebiyatının aile değerleri, milli kimlik, dil politikası ve Türk dünyasının kültürel diyaloğu gibi konularla kesiştiğini söyledi.

Türk çocuk edebiyatına yatırım yapmanın, birleşik Türk dünyasında yatırım yapmak anlamına geldiğini belirten Bağırlı, “Tüm Türk çocuklarının okuduğu hikayeler, Türk birliğine ve geleceğine nasıl bakacaklarını şekillendirecek.” dedi.

-Akimova

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden Prof. Dr. Elnare Akimova da, Azerbaycan ve Türkiye arasında edebiyat ve kültür aracılığıyla kurulan köprülerin iki asırlık bir geçmişi olduğunu belirtti.

Çocuk edebiyatının her milletin "ülkü kaynağı" olduğunu ifade eden Akimova, Azerbaycan ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişiminin tarihçesini anlattı.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, etkinliğin "bir hayalin vücut bulmuş hali" olduğunu belirtti.

Bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Zaimağaoğlu bu hayallerin kişisel değil, toplumun, dilin, kültürün ve coğrafyanın hayalleri olduğunu belirtti.

-Aktuğ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü ve AÖA Yönetim Kurulu Üyesi Murad Aktuğ da çocuk edebiyatının, medya ve ekranlardan takip edilen olumsuz olayların engelleyicisi olabileceğini belirtti.

Güzel kitaplar okuyan çocukların zorba olmayacağını, sorunlarla baş etmeyi ve analitik düşünmeyi öğreneceğini söyleyen Aktuğ, Türk dünyasının politik sıkışmışlığına ve baskıya karşı güçlü kalmak için Türk kimliğine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Aktuğ, çalıştaydaki çalışmaların önemine dikkat çekerek, çalıştay sonundaki bildirgeyi politikalarına ışık tutması için değerlendireceğini ifade etti.

-Mert

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise çocuk ve gençlerin nüfusun az bir kısmını oluştursa da geleceğin tümü olduklarını belirtti.

Türk dünyası tarihinde ilk kez çocuk edebiyatçılarının ülkeleri temsil edecek düzeyde bir araya geldiğini söyleyen Mert, Kıbrıs'ın sembolik değeri nedeniyle bu çalıştayın AÖA’da düzenlendiğini dile getirdi.

Çocuk edebiyatının bir milletin hafızasını, dil zevkini ve milli değerlerini geleceğe taşıdığını kaydeden Mert, kurumun geçmişte gençleri ve çocukları ihmal ettiğini, göreve geldikten sonra bu açığı kapatmak için doğrudan çocuk edebiyatı sahasına girdiklerini ve bu alanda eserler yayımlamaya başladıklarını söyledi.

Mert, 3 eser yayımlandığını ve 15 kitabın daha süreçte olduğunu dile getirdi.

TDK Başkanı Mert, Türk dünyasının birliğinin sadece siyasi ve ekonomik iş birlikleriyle değil, asıl olarak gönül ve dil birliğiyle mümkün olacağını ifade etti.