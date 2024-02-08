Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde 13 Şubat'ta "Türk Müziği Duayenleri Onur Gecesi" düzenleniyor.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi ile Bahar Esintileri Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenecek Türk Müziği Duayenleri Onur Gecesi'nde, sanatçı Arif Edizer, Aytaç Çağın, Neptün Üner, Özkan Pastırmacıoğlu ve Turgay Salim’e onur ödülü verilecek.

Lefkoşa Merit Otel’de 13 Şubat 2024 Salı yer alacak etkinlik 20.00’de başlayacak ve halka açık olacak. Etkinlikte, TRT Ankara Radyosu Emekli Ses Sanatçısı Ayşe Taş konuk sanatçı olarak sahne alacak.