Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) üyeleri ile İş Liderleri’ni bir araya getiren “Yuvarlak Masa Toplantısı”, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mammad Musayev’in katıldığı toplantıda, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan iş dünyası temsilcileri yer aldı.

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu’nun, “KKTC’de yatırım fırsatları” temalı bir sunum gerçekleştirdiği toplantının kapanışında, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev’e ile Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı ve Azerbaycan İşverenler ve Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Musayev’e hediye takdimi yapıldı.