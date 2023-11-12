Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları, Lösemili Çocuklar Haftası Kapsamında “farkındalık etkinliği” düzenlendi.

UBP'den yapılan açıklamaya göre,Ç atalköy Lesland çocuk eğlence merkezinde yer alan etkinliğe, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal, kadın kolları üyeleri, lösemi tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri katıldı.

Turuncu rengi ile sembolize edilen löseminin tedavi edilebilir hastalık olduğuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, çocuklar güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, etkinlikle çocuklara sağlanan moral ve motivasyonun önemine dikkat çekti.

UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da ülkeye hizmet etmenin yanında, böylesi etkinliklerin de görevleri olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal ise böylesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparak, çocukların mutluluğunu görmenin tarifsiz duygusunu yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlikte Onkoloji Hastanesi doktorları ve uzman psikologların görüşleri de alınırken, hazırlanan yiyecekler ve ayrıca hediyeler dağıtıldı.