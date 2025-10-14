Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, federasyon modelinin halkın iradesiyle örtüşmediğini kaydetti.

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kıbrıs TV’de çıktığı Kıbrıs'ta Sabah adlı programda, “İsrail’in Gazze’deki hesapları uluslararası iradeyle bozuldu, şimdi sıra Kıbrıs’ta yıllardır sürdürülen federasyon oyununun son bulmasında.” dedi.

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade eden Küçük, federasyon önerilerinin tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığını, bu modelin halkın iradesiyle örtüşmediğini söyledi.

İki devletli çözüm modelini savunduklarını belirten Küçük, “Biz esası konuşmak istiyoruz. Karşı olanlar neden karşı olduklarını açıkça ortaya koymalı. Hangi federasyon modelini savunuyorsunuz? Masada neyi konuşacaksınız?” diye sordu..

Muhalefetin altı boş öneriler sunduğunu belirten Küçük, muhalefetin halkın beklentilerine göre şekil değiştiren söylemlerle süreci sulandırdığını ifade etti.

KKTC’nin egemenliğini savunduklarını belirten Küçük, halkın bu süreçte devlet kavramına daha fazla sahip çıktığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni benimseyen kesimlerin arttığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın İsrail, Fransa ve ABD ile yaptığı askeri iş birliklerine dikkat çeken Küçük, Rum kesiminin bütçesinin büyük kısmını silahlanmaya ayırdığını, bu durumun barışa hizmet etmediğini, kamuoyunun silahlanma faaliyetlerinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Enosis fikrinin Rum toplumunda hâlâ canlı olduğunu belirten Küçük, 2017 yılında Rum Temsilciler Meclisi’nin 1950’deki Enosis plebisitinin yıl dönümünün okullarda anılması yönünde karar aldığını, söz konusu kararın kaldırılmamasının tarihsel güvensizliği pekiştirdiğini söyledi.

KKTC’nin Türk dünyasıyla ortak kültür ve inanç temelinde yakınlaştığını, bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını ifade eden Küçük, çözüm sürecinde muhatapların kim olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Programın sonunda Küçük, İsrail’in daha önceki ateşkes süreçlerinde olduğu gibi son anlaşmayı suistimal etmemesi gerektiğini belirtti. Küçük, barışın kalıcı olması için uluslararası yaptırımların şart olduğunu ifade etti.

İki devletli çözümün sadece Gazze ve İsrail için değil, Kıbrıs için de geçerli bir model olduğunu belirten Küçük, “Tarihten gelen acılar, etnik ve kültürel ayrışmalar federasyonla değil, iki ayrı devletle çözülebilir. Her barış antlaşması barışı getirmez. Bizler tarihten ders alarak Kıbrıs’ın güzel günleri için iki ayrı devlet kurmak zorundayız. Umarım Rum komşularımız da bunu yakın zamanda anlayacaktır.” dedi.