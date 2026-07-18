Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantıda iki karara oy birliğiyle imza attı.

Toplantıda, Yerel Seçimler ile Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin aynı tarihte yapılması yönünde karar alınırken, seçimlerde uygulanmakta olan karma oy sisteminin kaldırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, MYK toplantısının ardından toplanan UBP Parti Meclisi de söz konusu kararları değerlendirerek oy birliğiyle onayladı.

Ayrıca Girne Belediyesi için Bekir Paşaoğlu'nun, Dikmen Belediyesi için ise Mehmetali Tunçbilek'in adaylıkları resmen duyuruldu.

-Üstel

Kararın ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yerel Seçimler ile Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin aynı tarihte yapılmasının hem seçime katılım oranını artıracağını hem de kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Üstel, bu uygulamanın ülkenin siyasi ve idari açıdan önünü daha net görmesine, istikrarın güçlenmesine ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesine imkân tanıyacağını ifade etti.

Üstel, "Ulusal Birlik Partisi olarak bugün ortaya koyduğumuz irade, güçlü yönetim anlayışımızın ve ülkemize duyduğumuz sorumluluğun en somut göstergesidir. Amacımız, halkımızın iradesinin en güçlü şekilde sandığa yansımasını sağlayacak, daha sade ve daha etkin bir seçim sistemi oluşturmaktır." dedi.

Karma oyun kaldırılmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Üstel, seçim sisteminin sadeleşmesinin hem seçmen iradesini güçlendireceğini hem de demokratik sürece katkı sağlayacağını kaydetti.