Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.

Partinin Sarayönü'ndeki binasında UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı, saat 16.05'te başladı.

Alınan kararlar Basın Bürosu aracılığı ile açıklandı.

Kararlar şöyle:

"Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi:



Parti Meclisimiz, Genel Başkanımız ve hukukçu üyelerimizin değerlendirmeleri neticesinde, Başkanlık seçiminin tamamlanmış olduğuna dair alınan kararın doğru olduğu kanaatine varmıştır.





Cumhuriyet Meclisi, iç tüzüğü çerçevesinde seçim sürecini bağımsız şekilde yürütmüştür. İçtüzüğün 157. Maddesi gereği seçim tutanağı Meclis Başkanı ve Başkanlık Divan Katipleri tarafından tutulmuş ve seçim tutanağı Meclis oturumunda, yani Sayın Ziya Öztürkler’in 26 oy ile Başkan seçildiği Meclis Genel Kurulunda Meclis Başkanı tarafından ilan edilmiş olup Anayasanın 95. Maddesi gereğince karar ilgili oturumda yürürlüğe girmiştir.





Gizli oylama, milletvekillerinin iradelerini özgürce ve baskıdan uzak bir şekilde yansıtabilmeleri adına, İçtüzüğün belirlediği usuller çerçevesinde yapılmıştır.



Bu süreçte, oylamanın geçerliliği ve milletvekillerinin tercihlerinin doğru şekilde değerlendirilmesi önemlidir.



Oy pusulalarında “kabul,” “ret,” ve “çekimser” seçenekleri altında kareler bulunmakta olup, milletvekilleri bu karelerden birini mühürleyerek tercihlerini belirtmişlerdir.



Aynı kareye birden fazla mühür vurulması durumu, seçmenin iradesinin net bir şekilde anlaşılmasını engellememekte, aksine belirli bir tercihi açıkça ifade etmektedir.



Şöyle ki:



Seçmenin iradesinin netliği konusu: Aynı kareye birden fazla mühür vurulması, seçmenin o tercihi kuvvetli şekilde ifade etme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.



Bu durumda, milletvekilinin hangi seçeneği işaretlemek istediği açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır.





İçtüzüğün Amacına Uygunluk:



İçtüzüğün amacı, milletvekillerinin iradesinin özgür ve açık şekilde sandığa yansımasını sağlamaktır. Aynı kareye birden fazla mühür vurulması, bu amaca ters düşmez; çünkü seçmenin iradesi hala belirgindir. Esas olan, pusulanın milletvekilinin iradesini net bir biçimde yansıtmasıdır.



Oylamanın Dürüstlüğü ve Güvenilirliği:



Oy pusulasında birden fazla mühür basılması, oylamanın dürüstlüğünü veya güvenilirliğini etkilemez.



içtüzüğe göre, oy pusulasında kareye “X” işareti taşıyan mühür vurulması gerektiği belirtilmiştir.





Bu kurallar ışığında, aynı kareye birden fazla mühür vurulması konusuna dair içtüzükte net bir ifade bulunmadığı için, İçtüzüğün ruhuna ve milletvekillerinin iradesini tam ve özgür bir şekilde yansıtmasına hizmet eder.



Anayasamızın "Başkanlık Divanı" konusunu ele alan 83. maddesi Meclis seçimleri ile ilgili "çift mühür" veya "gizlilik veya işaretli oy" ile ilgili bir düzenleme yoktur.



Ayrıca, Seçim ve Halkoylaması Yasasının 3. Maddesi ise söz konusu Yasanın sadece Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde uygulanacağını belirtmektedir.



Yani Cumhuriyet Meclisi iç seçimlerini kapsamamaktadır. Bu durumda aksini iddia edenlerin savunması külliyen geçersizdir ve doğruları yansıtmamaktadır.





Parti Disiplini ve Birlik Vurgusu:



Başkanlık Divanı seçimlerinde, bazı şahsi kırgınlık ve beklentilerin Parti Meclisi kararlarına aykırı oy kullanımıyla sonuçlandığı gözlemlenmiştir.



Parti Meclisimiz, bütün milletvekillerimizin ve tüm üyelerimizin, partimizin kararlarına, ülkemizin ve halkımızın menfaatlerine uygun davranmaya, dostluk ve birlik ruhu içinde hareket etmeye davet etmektedir.





Meclisin İşleyişinin Önemi:



Meclisin çalışır durumda tutulması sadece iktidarın değil, aynı zamanda muhalefetin de sorumluluğundadır. Ana muhalefet partisinin seçim sürecinde izlediği yol, yalnızca kaos yaratmaya yönelik olup, bu tutum kabul edilemezdir. UBP, demokratik diyalog ve anlayıştan yana olan bir partidir; ancak hiçbir tehdit veya baskıya boyun eğmez, halkımıza ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam eder.



Kıbrıs Meselesinde Çözüm Odaklı Yaklaşım:



Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın, Türkiye’nin desteğiyle ortaya koyduğu iki devletli çözüm modeli, Partimizin tam desteğini almaktadır. Bu çözüm modeli, gayri resmi görüşmelerde ısrarla gündeme getirilmeli ve BM tarafından egemen eşitliğimiz kabul edilmedikçe kapsamlı çözüm müzakerelerine geçilmemelidir. UBP, federasyon çözümün artık geçerliliğini yitirdiği düşüncesindedir; bu doğrultuda, yakında Meclise sunulacak çalışmalar, Parti Meclisimizin de desteğiyle ilerleyecektir.



Hükümetin Başarıları ve Ekonomik Gelişme:



UBP Başbakanlığında kurulan Koalisyon hükümetinin, son iki yılda kişi başına düşen milli gelirin artmasını sağlamış olup, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Parti Meclisimiz, KKTC’nin gelişmişlik seviyesini daha da yukarılara çıkarmak için hükümetimize tam destek vermeye devam edecektir.



Dış Müdahalelere Karşı Milli Duruş:



Ülkemizi hedef alan dış güçlerin, bazı sorunları kaşıyarak yaraya dönüştürme çabalarının farkındayız. Koalisyon hükümetimiz Ana vatan Türkiye Cumhuriyetinin büyük destekleriyle, bu girişimlerin boşa çıkması için halkımıza hizmet etmeye ve birlik-beraberliği en üst düzeyde tutmaya kararlıdır.





Genel Başkan ve Başbakan’a Destek:



Parti Meclisimiz, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in parti içi ve dış politikalarına tam destek vermekte, tüm partililerimizi ve halkımızı bu duruşa saygı göstermeye davet etmektedir.



UBP Parti Meclisi olarak, değerli halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunar, aldığımız tüm kararların ülkemize ve devletimize hayırlı olmasını dileriz."