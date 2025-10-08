Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda, bu sabah, üç ayrı yerde meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da bir markette derin dondurucunun elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Derin dondurucu, yangında zarar gördü.

Karaoğlanoğlu’nda bir otelin mutfak kısmında, faal durumda olan fritözdeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangında bir adet sanayi tipi fritöz, elektrik panosu ve buzdolabının plastik aksamları yandı.

Yine Gazimağusa’da bir şahsa ait evin mutfağında, gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınıp alev alması sonucu yangın çıktı. Mutfakta bulunan bazı eşyalar, yangında zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarla ilgili polis soruşturması sürüyor.