Başbakan Üstel: 15 bin ton kapasiteli Cypfruvex tesisi, Güzelyurt’un üretim gücünü artıracak
Başbakan Üstel: 15 bin ton kapasiteli Cypfruvex tesisi, Güzelyurt’un üretim gücünü artıracak
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