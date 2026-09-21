Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kar-İş ve KTTTB’nin bugün de öğrenci taşımacılığına başlamayacağını belirterek, “Eğitimdeki taşıma sorununu bir gün daha uzatmışlardır.” dedi.

Taşımacılık temsilcileriyle dün yapılan toplantı sonrası hazırlanan protokolün taraflara iletildiğini, Bakanlık olarak imzaya hazır olunduğunun bildirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, müsteşar başkanlığındaki ekibin saat 23.30’a kadar Bakanlıkta imza için beklediğini, ancak taraflardan herhangi bir geri dönüş alınmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, tüm taşımacıları ortaya çıkan protokolü ivedilikle değerlendirmeye çağırarak, eğitim kaybına yol açan bu tutumdan vazgeçmeleri gerektiğini vurguladı.

- “Gerek hükümet gerekse Bakanlık büyük bir emek ortaya koydu”

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için altyapı ve güvenli öğrenci taşımacılığı konusunda gerek hükümetin gerekse Bakanlığın büyük bir emek ortaya koyduğunu belirten Çavuşoğlu, okullar açılmadan önce de birçok kez taşımacılık temsilcileriyle güvenli taşımacılık ve talepleri hususunda toplantılar gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Taşımacılar her yıl ocak ve şubat aylarında yapılan artışı olmazsa olmaz olarak ortaya koyarak, eylül ayında artışın yapılmasını talep etmiştir.” diyen Çavuşoğlu, hükümetin bu talebi değerlendirdiğini ve Başbakan Ünal Üstel’in de destekleriyle yüzde 40 oranında bir artışın onaylandığını kaydetti.

Bu artış onaylandıktan sonra başka talepleri de gündeme getirerek protokol yapılmasının istendiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Yarattıkları gündemde taleplerinin ne olduğunun yazılı olarak tarafımıza bildirmeleri istenmiştir.” dedi.

Çavuşoğlu, 11 Eylül’de ortaya konan taleplerin görüşülmesi için 14 Eylül’de bakanlık tarafından randevu verilmiş olmasına rağmen, hafta sonu öğrencilerin taşınmayacağına dair bir karar üretildiğini ifade etti.

Taşımacıların eylemler sürecinde taleplerin karşılanması ve sorunun çözülmesi için Bakanlık ve hükümetin büyük bir gayret sarf ettiğini belirten Çavuşoğlu, taşımacıların taleplerine karşılık hazırlanan protokolün paylaşıldığını belirtti.

- “Taşımacıların talep ettiği tüm maddeleri hükümetimiz iyi niyet göstererek kabul etti”

Taşımacıların talep ettiği tüm maddeleri hükümetin iyi niyet göstererek kabul ettiğini ve sektörün canlı kalması, yenilenebilmesi ve sürdürülebilmesi için her türlü fedakarlığı yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ancak taşımacıların talepleri içerisinde gecikmesi muhtemel ödemelere yüzde 5 faiz talep edilmiş fakat sistemde hem bu oranın hem de devletin uygulamasında böyle bir alışkanlık olmadığı için ilgili madde reddedilmiş; bunun dışındaki tüm maddelerde yer alan talepler kabul edilmiştir.

Ayrıca refakatçi konusunda da geçmişte net üzerinden okulda bulunulduğu saatlerin ödemesi yapılırken, hazırlanan protokolde beş gün 8 saat üzerinden brüt asgari ücret karşılığı ödenmesi yer almıştır. Geriye kalan tüm taleplerin kabul edilmesine rağmen ve pazar günü gerçekleştirilen toplantı sonrası hazırlanan protokol taraflara iletilerek Bakanlık olarak imzaya hazır olduğumuz bildirilmiş, Müsteşar başkanlığındaki ekibimiz Bakanlıkta imza için saat 23.30 ‘a kadar beklemiş ancak bir geri dönüş alamamıştır. Kendilerinin ifadesiyle bugün (pazartesi) de öğrenci taşımacılığına başlamayacaklarını ve yarın (salı) taşımacılığa başlayacaklarını belirterek eğitimdeki taşıma sorununu bir gün daha uzatmışlardır.”

İlgili taraflardan herhangi bir imza atılması noktasında iyimser bir tavır göremediklerini belirten Çavuşoğlu, eğitim kayıplarını önleme yönündeki yaklaşımlarına olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi.

“Öğrencilerimizin taşınmasını emanet ettiğimiz paydaşlarımız, protokolün maddelerini pek çok taşımacının kabul ettiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etmesine rağmen, maalesef bazı taşımacı temsilcilerinin maksatlı ve olumsuz tutumları nedeniyle öğrencilerimiz bir gün daha taşınamayacaktır.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, tüm taşımacıları ortaya çıkan protokolü ivedilikle değerlendirmeye çağırdı.