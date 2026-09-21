Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, önümüzdeki 80 gün boyunca hayatı kolaylaştıracak projelerimi tek tek açıklayacaklarını söyledi.

UBP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, “Bölgemiz zor günlerden geçiyor. Akdeniz’de savaş söylemleri giderek artıyor. Rum yönetiminin stratejik hataları ve savaş lobileriyle kurduğu iş birlikleri, adamızı tehlikeli bir gerilimin içine çekiyor. Dünya ekonomisi de alarm veriyor. Önümüzde ekonomik açıdan zorlu bir dönem olduğu açık” ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan sorunları hiçbir zaman halkın karşısına bahane olarak çıkarmadıklarını kaydeden Üstel, son beş yılda asgari ücreti beş katına çıkardıklarıı, döviz bazında Avrupa ortalamasının üzerine taşıdıklarını belirtti. Üstel, kişi başına düşen milli geliri de tarihin en yüksek seviyelerine yükselttiklerini aktardı.

Başbakan Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yarım kalan projeleri tamamladık, yeni projeleri hayata geçirdik. Ezber bozan reformlara imza attık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük eserler kazandırdık. Şimdi 6 Aralık’ta yeniden halkımızın huzuruna çıkmaya hazırlanıyoruz. Bu süreçte bir yandan hayata geçirdiğimiz projeleri, hizmetleri, reformları ve eserleri anlatacağız. Diğer yandan önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımları ve insanımızın hayatına dokunacak yeni projeleri paylaşacağız. Zor günlerden geçtiğimizin farkındayız. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan konuta kadar ailelerimizin taşıdığı yükü biliyoruz. Ev taksitlerini, mutfak masraflarını biliyoruz. Gelirler artsa da evlerin içinde yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadeleyi halkımızla birlikte yaşıyoruz.”

Bu nedenlerden dolayı, yeni dönemde hayatı kolaylaştıran projelere odaklandıklarını vurgulayan Üstel, halkın omuzlarındaki yükü azaltacak, aile bütçesine katkı sağlayacak, günlük yaşama doğrudan dokunacak projeler hazırladıklarını belirtti.

Üstel, “Açık ve net söylüyorum: Halkımızın içi rahat olsun. Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız. Önümüzdeki 80 gün boyunca hayatı kolaylaştıracak projelerimizi tek tek açıklayacağız. Yeni dönemde önceliğimiz ailelerimiz olacak. Evlerin içinde yaşanan sorunlara çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle büyük yatırımlara da devam edeceklerini söyleyen Üstel, vizyon projelerini hayata geçireceklerini, altyapı sorunlarını önümüzdeki beş yıl içinde çözeceklerini kaydetti.

Üstel, “Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Çünkü Ulusal Birlik Partisi, istikrarın, güvenin ve güçlü geleceğin teminatıdır.” dedi.