Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, bölgeye çağdaş bir ortaokul kazandırmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Rahvancıoğlu, “2027 bütçesinde minimum 600 milyon TL olarak öngördüğümüz yatırım bedelini organize edeceğiz. Devletin, ilgili kurumların ve dış kaynakların katkısını da yanımıza alarak çocuklarımıza yakışan gerçek bir okul yapacağız.” dedi.

Girne ilçesindeki kamu okullarında yaklaşık 9 bin 723 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların 2 bin 583’ünün Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinde bulunduğunu belirten Rahvancıoğlu, bölgedeki okul kapasitesinin yetersiz olduğunu ve mevcut öğrenci sayılarının yeni bir okul ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti.

- “Çocuklarımızı konteynerlere mahkum etmeyeceğiz”

Bölgede 325 okul öncesi, bin 301 ilkokul ile 957 ortaokul ve lise öğrencisinin bulunduğunu belirten Rahvancıoğlu, ilkokullardaki 275 beşinci sınıf öğrencisinin de kısa süre içerisinde ortaöğretime geçeceğine işaret etti.

Rahvancıoğlu, “Rakamlar son derece açık. Batı bölgesine yeni bir ortaokul yapılması artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Biz de bu doğrultuda hemen kolları sıvayacağız. Çocuklarımızı konteynerlerden oluşan geçici yapılara mahkum etmeyeceğiz. Onlara yakışan çağdaş, güvenli ve gerçek bir okul inşa edeceğiz.” dedi.

Gerekli finansal kaynak ve organizasyon kabiliyetine sahip olduklarını belirten Rahvancıoğlu, yatırım bedelini organize ederek devletin, ilgili kurumların ve dış kaynakların katkısını da yanlarına alacaklarını ifade etti.

Rahvancıoğlu, “Kaynağımız var, ihtiyacımız ortada. Şimdi mesele irade koymak. Biz o iradeyi koyacağız.” dedi.