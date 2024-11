Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın akşam “Magnetic Faces Trio Konseri” yer alacak.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak Magnetic Faces Trio Konseri’nde Hüseyin Kırmızı (Piano & Synthesizer), Özbil Kurtulmuş (Bas) ve Ahmet Akınsel’den (Perküsyon) oluşan jazz-rock trionun modern ve enerjik bir sound yaratacağı belirtildi.

Grubun dinleyicilere hem tanıdık hem de taze bir müzikal deneyim sunacağının kaydedildiği açıklama, konserde; “I had a dream, Who stole my dreams, Overthinking Syndrome, Hanaylar Yaptırdım, Pedios, Breathe with me, Karsilama Suites ve Big Red (Mustafa)” parçaları seslendirilecek.

Ayrıca Ezgi Akgürgen de konserde konuk vokalist olarak yer alacak.

Festival, 7 Kasım Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan 3 Tenor Konseri ile de devam edecek.

Tüm konserlerin biletleri, Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com’dan temin edilebilir.