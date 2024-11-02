Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) ve Barış İçin İki Toplumlu Koro KKTC ve Güney Kıbrıs'ta konser verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC'deki konser pazartesi günü saat 20.00'de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması); Güney Kıbrıs'taki konser ise çarşamba akşamı saat 20.00'de Lefkoşa'nın güneyindeki Dali Panorama Sineması’nda yer alacak.

Halka açık ve ücretsiz yapılacak konserlerin koro şefleri Kürşat Tilki ile Georgio Polyniki, orkestra şefi ise Oskay Hoca olacak.