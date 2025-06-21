Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içinde bugün saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanan 25 yaşındaki Lilian Bahati Kunzi, kaldırıldığı hastaneye sevk edilmeden önce yaşamını yitirdi. Olay yerine çağrılan Güzelyurt Sağlık Ocağı ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edilen Kunzi’ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Polis soruşturması sürüyor.