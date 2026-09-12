Azerbaycanlı yazar ve araştırmacı Şahin Aliyev’in kaleme aldığı “Kıbrıs’tan Dünyaya Haykıran Ses: Zorlu Töre” adlı kitap okuyucularla buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eski Meclis Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’nin hayatı, siyasi mücadelesi, düşünce dünyası ve Kıbrıs Türk toplumuna hizmet yolculuğunu konu alan eser, Azerbaycan’da yayımlandı.

Zorlu Töre’nin çocukluk ve eğitim yıllarından gençlik dönemindeki siyasi ve toplumsal faaliyetlerine, milletvekilliği ve bakanlık döneminden Meclis Başkanlığı sürecine kadar uzanan hayat hikâyesinin ele alındığı kitap, 108 sayfadan oluşuyor.

Kitapta ayrıca Töre’nin fikirleri ve ideolojisi, Türkiye–KKTC ilişkilerine bakışı ve Azerbaycan–KKTC ilişkilerindeki rolü de ayrı başlıklar altında inceleniyor.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Zorlu Töre hakkında yerli ve uluslararası kamuoyu, siyaset ve kültür temsilcilerinin görüşlerine de yer verilirken, eserin sonunda yazarın değerlendirmeleri ve fotoğraf galerisi bulunuyor.

Eserin editörlüğünü Serdar Şengül, mizanpajını ise Amalya Ahmedova üstlendi.