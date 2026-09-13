Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Şener Şen, yıllardır kapalı gişe sahnelenen "Zengin Mutfağı" oyunuyla ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tiyatroseverlerle buluşacak.

ACTADA Sanat Merkezi tarafından Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek gösteri, 26 Eylül'de Salamis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Şener Şen'in başrolünde yer aldığı oyun, yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Salamis Antik Tiyatrosu'nda etkinliğe özel oluşturulacak oturma düzeninde sahnelenecek.

ACTADA Sanat Merkezi Kurucu Koordinatörü Çağrı Tortop, Şener Şen ve "Zengin Mutfağı"nı Salamis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşturmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Tortop, oyunun yalnızca sahnedeki başarısıyla değil, insanı, sınıfsal değişimleri ve toplumsal dönüşümü ele alan evrensel diliyle de kuşaklar boyunca değerini koruyan bir yapım olduğunu ifade etti.

Etkinliğin KKTC'nin kültür ve sanat hayatına kalıcı katkı sunmasını hedeflediklerini vurgulayan Tortop, ACTADA Sanat Merkezi olarak ulusal ve uluslararası nitelikli tiyatro yapımlarını, sanatçıları, atölyeleri ve kültürel projeleri KKTC ile buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise belediye olarak kültür ve sanata verdikleri desteğin şehrin sosyal ve kültürel gelişimi açısından önem taşıdığını belirterek, "Zengin Mutfağı"nın Salamis Antik Tiyatrosu'nda sahnelenmesine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oyunun sınırlı sayıdaki biletleri "kibrisbiletcim.com" üzerinden satışa sunuldu.