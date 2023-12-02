Başbakan Ünal Üstel, Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, “hükümet olarak engelli bireylerin toplum içindeki sosyal statüsünün korunması, temel insan haklarına, yaşam ve eğitim hakkına ulaşması için elimizden gelen tüm imkanları kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayattaki görünürlüğünü sağlamak, karşılaştıkları zorluklara dair toplumsal bilinci artırmak ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması adına son derece önemli bir farkındalık günü olduğuna işaret eden Üstel, mesajında şunları kaydetti:

“Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biri, o ülkede yaşayan engelli bireylerin refahına yönelik sağlanan eğitim, iş, sağlık , barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesidir.

Başbakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile hükümetimiz, bir bütün olarak, engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerin niteliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması, engelli bireylere kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilecekleri, üretebilecekleri olanakların sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu noktadan hareketle; hükümet olarak engelli bireylerin toplum içindeki sosyal statüsünün korunması, temel insan haklarına, yaşam ve eğitim hakkına ulaşması için elimizden gelen tüm imkanları kullanmaya devam ediyoruz.

Ülkemizde bulunan 5 bin 527 insanımıza ödenen engelli yardımlarının günün koşullarına göre düzenlenmesi adına önemli katkılar sağlamaya, artışlar yapmaya ve düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Ekonomik desteğin yanında, engelli insanlarımızın günlük yaşantılarında karşılaştıkları genel sıkıntıları, onların hayatın her alanına katılımlarının önünde duran engelleri ortadan kaldıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.

Devletimizin yanında, engelli vatandaşlarımıza hizmet götüren özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına her türlü desteği vermeye devam ediyoruz.

-"Engelsiz Yaşam Evi binası projesini de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız"

Bu projelerden biri olan, 2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan, engelli bireylere 7/24 yatılı bakım olanağı sunan ilk tesis olacak Engelsiz Yaşam Evi binası projesini de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız.

Ülkemizde ilk kez kurulacak Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi ile 18 yaş ve üzeri engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini, mesleki eğitime hazırlanmalarını hedefliyoruz.

Engelli bireylerin, aileye ve topluma uyumlarını artırıp toplumla bütünleşmelerini amaçlayan merkezimiz, 120 engelli gencimize hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

Kamu, Vakıflar İdaresi, Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının bir araya geldiği bu işbirliği modelinin, gelecekteki benzer projelere de örnek olmasını istiyoruz.

Engellilerimizle ilgili istihdam olanaklarının artırılması ve yasal bir sorumluluk olan kamuya engelli istihdamlarının yapılması için söz verdiğimiz gibi gerekli adımları attık.

-"17 yıl sonra ilk kez kamuya yerleştirilen engelli vatandaşlar 1 Aralık itibariyle göreve başladı"

Bu çalışmalarımızın sonucunda tam 17 yıl sonra ilk kez kamuya yerleştirdiğimiz engelli vatandaşlarımız 1 Aralık Cuma günü itibariyle görevlerine başlamıştır.

Bu gerek Engelliler Federasyonumuzun gerekse halkımızın gözden kaçırmaması gereken tam 17 yıl sonra gerçekleşen iyi bir başlangıçtır.

Bilinmelidir ki her hal ve şartta, imkanlarımız oranında, engellilerimizin ve yardıma ihtiyaç duyan tüm insanlarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde toplumsal farkındalığın artmasına katkı koymak temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza engellerin ortadan kalktığı bir yaşam, sağlıklı ve huzurlu dolu günler diliyorum."