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Başbakan Ünal Üstel, görev süresi sona eren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın açıklamalarını eleştirerek, açıklamaların Kıbrıs Türk toplumu açısından üzüntüyle karşılandığını belirtti.

"STEWART'IN 'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DAİR BİR SENARYO YOKTUR' ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESENİ YOK SAYIYOR"

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Stewart’ın görev süresinin sonunda yaptığı değerlendirmenin tarafsızlık ilkesine ve diplomatik nezakete aykırı olduğunu ifade etti. Stewart’ın “iki devletli çözüme dair bir senaryo yoktur” şeklindeki sözlerini eleştiren Üstel, bu ifadelerin Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini yok saydığını ve siyasi gerçeklikten uzak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’nin kurucu ve eşit ortağı olduğunu, ancak 1963’te silah zoruyla devletten dışlandığını hatırlatan Üstel, o günden bu yana ambargo ve izolasyonlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

"TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ İLİŞKİYİ 'İLHAK' İMASIYLA AKTARMAK SAYGISIZCA VE ÖNYARGILI BİR DÜŞÜNCEDİR"

“2025 yılında hâlâ Kıbrıs Türk halkına ‘federasyon dışında başka bir seçeneğiniz yok’ demek, adaletsizliğin sürdürülmesine katkı koymaktır” diyen Üstel, Stewart’ın görev süresi boyunca taraflar arasında güven inşa edecek ciddi adımlar atılmadığını ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyonların kaldırılması için somut bir çaba gösterilmediğini belirtti.

Açıklamasında, Stewart’ın Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere yönelik “ilhak” imasını da eleştiren Üstel, bu yaklaşımın saygısızca ve önyargılı olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile olan ilişkisini tarihsel ve gönüllü kardeşlik çerçevesinde sürdürdüğünü söyledi.

"GERÇEK BİR BARIŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM İSTENİYORSA, BU ANCAK İKİ TARAFIN EŞİTLİĞİ TEMELİNDE MÜMKÜN OLABİLİR"

Üstel, “Gerçek bir barış ve sürdürülebilir çözüm isteniyorsa, bu ancak iki tarafın eşitliği temelinde mümkün olabilir. İki devletli çözüm, Kıbrıs Türk halkı için meşru bir taleptir” dedi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Üstel, çözümsüzlüğü ödüllendiren değil, adil ve kalıcı çözümü teşvik eden bir tutum sergilenmesini beklediklerini kaydetti.

Açıklamasının sonunda, “Gerek içimizden gerek dışımızdan kim ne isterse yapsın; biz, Kıbrıs Türk halkı olarak, hakkımız olan eşit statüyü ve özgür geleceğimizi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi