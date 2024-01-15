Ünlü komedyen Cem Yılmaz villasını sattığı haberlerini yalanladı. Yılmaz "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan. Gülmedim komik değil." diyerek evinden görüntü almaya çalışanlara sinirlendi.

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edilmişti. Ünlü komedyen hakkında çıkan haberleri anında yalanladı.

Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı. Ünlü komedyenin emlakçısından da bu konunun gizli kalmasını istediği öne sürüldü.