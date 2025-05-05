Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği, “Yakın Manzaralar-Uzak Diyarlar Fotoğraf Sergisi" yarın, Lefkoşa Rüstem Kitabevi Sanat Galerisi’nde açılacak. Sergi, 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kulüp’ten verilen bilgiye göre, serginin açılışı saat 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kurucu Başkanı Sibel Tatar tarafından gerçekleşecek.

Serginin açılışında Dr. Aslı Giray Akyunak ve Heran Mirillo, piyano ve flüt dinletisi sunacak.

Küratörlüğünü İsmail Gökçe’nin üstlendiği sergide, Dr. Yeşim Örek’in gezdiği uzak ülkelerde çektiği kareler ile Mimar Mustafa Atun’un Kıbrıs’ın doğasında yakaladığı manzaralar yer alacak.

Sergiden elde edilecek tüm gelir ise, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere bağışlanacak.