Limasol’un dağlık bölgesinde 23 Temmuz’da başlayan dün söndürülene kadar 125 kilometrekarelik alanı kül eden, iki kişinin de ölümüne neden olan orman yangınıyla ilgili halktan gelen tepkilere Rum yönetiminin, hiçbir şekilde özür dilemeden ve siyasi sorumluluk almadan verdiği cevaplar da tepkiyle karşılandı.

Alithia “Pişman Değiller… İki Kişinin Ölümü Hükümet İçin ‘Talihsiz Olay’” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, yangın sırasında köylerin tahliye operasyonunun başarısından söz ederken “iki vatandaşımızla ilgili talihsiz olay dışında can kaybımız yok.” diyerek can kayıplarından istatistiki veri olarak söz ettiğine, özür dilemediğine dikkat çekti.

Haberde özür dileyen tek kişinin şartların aşırı, durumun da benzeri görülmemiş olduğundan söz ederek “cevap veremediysek özür dilerim.” diyen İtfaiye Şefi Nikos Longinos olduğu aktarıldı. Longinos’un “Başkan olayı yaşamak istedi, aracıma girdi. Yangınla mücadele planlarını uygulama ve tedbirleri artırma kararlarını alan bendim.” diyerek Hristodulidis’i ve hükümetini “aklamaya çalıştığı” kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in önceki gün kamuoyunu ve medyayı “maalesef trajediden kaçılamadı. İki can kaybımız var ve profesyonel olarak olumsuz olaylar üzerinde odaklanılıyor, bunu anlayabiliyorum” diyerek dolaylı yoldan azarladığı belirtilen haberde hiçbir siyasi sorumluluk üstlenilmediğine aksine saldırıya geçildiğine işaret edildi.

Gazete “Özür Yerine Saldırı… Trajedinin Ardından Siyasi Çatışma” başlıklı haberinde muhalefet partilerinden gelen eleştirileri aktardı.

Habere göre DİSİ Limasol yangının yönetilmesini “cezai başarısızlık” olarak niteleyerek Hristodulidis hükümetinden “mekanizmanın neden zamanında işletilmediği, koordinasyon sorumlusunun kim olduğu, agresif hava koşullarının biliniyor olmasına rağmen neden önleyici tedbir alınmadığı” sorularına cevap istedi. DİSİ sözcüsü halkın teknik raporlar ve istatistikler değil net izahat ve siyasi sorumluluk alınmasını beklediğini belirterek, “susmak yönetmek değil örtbas etmektir” dedi.

Hristodulidis hükümetini “örtbas taktiği uygulamakla” suçlayan AKEL, İçişleri, Tarım ve Kurumlar komitelerinin ortak toplantısı ile kararların kimler tarafından ve ne zaman alındığının, yakın zamanda oluşturulan “İkaros II” ve “Pisros” planlarının uygulanıp uygulanmadığının açıklığa kavuşturulması ve yetkili bakanların sorumluluklarının incelenmesi için konuyu meclise taşıyacağını açıkladı.

Alma isimli siyasi hareket daha da ileri giderek Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun derhal istifa etmesini istedi. Orman politikasının ve yangın önlemenin kurumsal sorumluluğunun Tarım Bakanlığı’nda olduğuna işaret ederek “Hükümet tarafından ilan edilen planlar asgari düzeyde bile işletilmedi.” vurgusunu yaptı. Rum Başkanlık Sarayı’nı sürekli ağırkanlı davranmakla ve siyasi bedel üstlenmemeyi tercih etmekle suçladı.

Gazete ,Rum yönetiminin, Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos aracılığıyla, sorulara cevap vermek yerine saldırıya geçtiğini yazdı.

Habere göre Papadopulos muhalefet partilerini “popülizm yapmak ve trajediyi suistimal etmekle” suçladı. Bu tür zamanlarda muhalefetin “ulusal trajediyi çatışma alanına çevirmemesi gerektiğini” söyledi. “Koltuklarında oturup hükümeti eleştiriyorlar. Hükümet hiçbir yangın çıkarmadı.” dedi.

Haziran ayında Güney Kıbrıs’ın yangınlara karşı tamamen hazır olduğunu açıklayan Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, hiçbir plan ve hazırlık olmadığının ortaya çıkmasından ve muhalefetten gelen eleştirilerden sonra “Ulusal trajediyi fırsata çeviriyorlar.” eleştirisinde bulundu.

Tarım Bakanı Maria Panayotu ise “sorumluluk tartışmalarına kapıyı ‘yangını önlememizin tek yolu hiç çıkmamasıydı.’ diyerek kapattı.”

Politis manşet haberini “Cüret… ‘Teşekkür’ de İstiyorlar… Hükümet Devekuşu Gibi Kafasını Kuma Gömmeye ve Sorumluluklarını Üstlenmemeye Devam Ediyor” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazete, Lofu’da kampta olan kız öğrencilerin, yangının kendilerine çok geç haber verildiğinden, büyük bir kaos yaşandığından, kendilerini komşuların kendi araçlarıyla bölgeden çıkardığından ve hiçbir koordinasyon olmadığından şikayetçi olduklarını yazdı.

Gazete, gönüllü grupların yangınla mücadele, tahliye ve yardım çalışmaları yaptığını ancak 2024’te alınan karara rağmen gönüllü gruplarının değerlendirilmediğine işaret etti.

Fileleftheros manşet haberini “Ertesi Gün Fiyaskoyu Gösterdi… İlk Hasar Tespit Yıkımın Hesap Edilemez Büyüklüğünü Gösteriyor” ve ikinci manşetini “Alevlerle Tamamen Tek Başına”” başlığıyla aktardı.

Haravgi manşet haberine “Limasol’un Dağlık Bölgesinin Yarısı Yandı… Hükümet İse Görevini Yaptığını Düşünüyor… AKEL Sorumluluklar Belirlensin ve Ödetilsin… Konuyu Meclis Gündemine Yazdı” başlığını attı.