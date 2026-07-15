Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçimlere yönelik reklam çalışmalarında "hükümet ortaklarını yok saydığını" savundu ve bu tutumu eleştirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, UBP’nin afişlerinde hükümet ortaklarına yer verilmemesine tepki gösterdi ve UBP'nin, hükümet ortaklarını yok saydığını savunduğu bu propagandayı en kısa zamanda sonlandırmasını istedi.

Ercan Havalimanı’nın açılması, yol projeleri, Girne Antik Limanı’nın yenilenmesi ve fiber altyapı çalışmaları gibi hükümet döneminde hayata geçirilen projelerin, UBP’nin tek başına gerçekleştirdiği projeler olarak kamuoyuna sunulduğunu ifade eden Yılmaz, kullanılan reklam dilini eleştirdi, benzer çalışmaların geçmiş seçimlerinde oy kaybettirdiğini iddia etti.