KKTC’de devlet okullarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. İlköğretimde yaklaşık 28 bin, ortaöğretimde yaklaşık 25 bin ve mesleki teknik öğretimde yaklaşık 4 bin olmak üzere yaklaşık 58 bin öğrenci ders ziliyle birlikte yeni döneme başlayacak.

Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimin fiziki altyapısından ders kitaplarına kadar her ayrıntının tamamlandığını vurguladı.

Çavuşoğlu, görevde oldukları dönemde 29 okulun eğitime kazandırıldığını, 7 yeni okul için çalışmaların planlandığını, 29 okulda ise güçlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek, “1 milyar 792 milyon TL’lik yatırımla eğitimde büyük bir dönüşüm başlattık” dedi.

73 farklı alanda 427 bin ders kitabının bakanlık imkanlarıyla basıldığını, kırtasiye ve sarf malzemelerinin tüm okullara ulaştırıldığını ifade eden Çavuşoğlu “Yeni eğitim yılı başladığında hiçbir okulda öğretmen ya da malzeme eksiği olmayacak” diye konuştu.

Tam gün eğitim uygulamasının bu yıl da süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla bu uygulamanın daha da yaygınlaştırılacağını söyledi.

Geçen yıl ihtiyaçlı öğrencilere 40 milyon TL’lik beslenme desteği sağlandığını da belirten Çavuşoğlu, bu yıl rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarılar diledi.

Ortaya koydukları vizyon ve kararlılıkla okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Eğitimde attığımız her adım, çocuklarımızın daha güvenli, daha modern ve daha donanımlı bir ortamda yetişmesi içindir. Hedefimiz, KKTC’nin geleceğini emanet edeceğimiz nesillere en iyi koşulları sunmaktır” diye konuştu.

-Okullarda güçlendirme çalışmaları sürüyor

Okullardaki güçlendirme çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın ön değerlendirmesinde 128 okulun riskli bulunduğunu, yapılan detaylı inceleme sonrası 6 okulun güçlendirmeye ihtiyaç duymadığının belirlendiğini aktardı.

128 okuldan 92’sinin Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nda görüşüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, bu okullardan 14’ünde bazı binaların veya tümünün kullanım dışı bırakılmasına karar verildiğini hatırlattı.

- “29 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 9 okulda çalışmalar devam ediyor”

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla 67 okulun güçlendirme sürecine alındığını belirterek, “29 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 9 okulda çalışmalar devam ediyor, 10 okulun sözleşmesi imzalandı, 6 okul sözleşme aşamasında, 13 okul ise ihale sürecindedir. Ayrıca 36 okulda projelendirme çalışmaları sürüyor” bilgisini paylaştı.

Okullardaki tadilatların uzun sürdüğü yönündeki eleştirilere de değinen Çavuşoğlu, “Bir inşaatın 2 ayda bitmeyeceği bilinmelidir. Projelerin çizim süreci, ölçümleri, vizeleri ve kaynak bulunması gibi adımlar zaman alır” diyerek, kamuoyuna sabırlı olma çağrısında bulundu.

-“Hiçbir okulumuzda 30 öğrenciyi aşan sınıf bırakmayacağız”

Çavuşoğlu, en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim ortamında yetişmesi olduğunu vurgulayarak, tüm okullarda sınıf mevcutlarını 30 öğrenciyi aşmayacak şekilde düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti; “Hiçbir okulumuzda 30 öğrenciyi aşan sınıf bırakmayacağız” dedi.

-Yeni okullar için 1 Milyar 790 Milyon TL’lik yatırım

Çavuşoğlu, bu vizyonu hayata geçirmek için yerel kaynaklardan 950 milyon TL, Türkiye Cumhuriyeti’nden 500 milyon TL ve Merkez Bankası’ndan yaklaşık 340 milyon TL olmak üzere, toplam 1 milyar 790 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla son yıllarda 19 yeni okulun yapıldığını, ayrıca yıkılıp yeniden inşa edilen 10 okulun bir kısmının tamamlanarak eğitime kazandırıldığını, bir kısmının ise yapımının sürdüğünü belirterek, toplamda 29 okulun eğitime kazandırılacağını ifade etti.

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına destek veren hayırseverlere ve Türkiye’ye teşekkür eden Çavuşoğlu, “Çocuklarımıza ve eğitime çok değerli katkılar sağladılar” diye konuştu.

-“7 yeni okul planlanıyor”

Yeni okul projelerine de değinen Çavuşoğlu, şu anda 7 yeni okul planlandığını belirterek; Alsancak İlkokulu’nun ihalesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Gönyeli İlkokulu ile Gazimağusa Özel Eğitim Okulu’nun bütçelerinin hazırlandığını, Girne Özel Eğitim Okulu için sponsorluk desteğinin bulunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, Yeniceköy’de Otomotiv Meslek Lisesi’nin hayata geçirileceğini, Lapta’ya bir ortaokul ve Girne’ye de yeni bir meslek lisesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hayırseverler, belediyeler ve devletin iş birliğiyle yapılan okulların, siyasi istikrarın sağladığı güven ortamı sayesinde hayata geçtiğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, katkı koyan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Çavuşoğlu, “Bize ‘moloz yığını’ diyorlar. İnşaatın kuralı budur; önce yıkılır, sonra yapılır. 2019-2025 yılları arasında 580 derslik, 109 tuvalet, 89 idari birim, 31 öğretmen odası ve 9 kütüphane kazandırdık. Bunlar gerçeklerdir” ifadelerini kullandı.

-“Altyapı ve donanım için 110 milyon TL kaynak”

Çavuşoğlu, eğitim yatırımlarının yalnızca okul binalarıyla sınırlı kalmadığını, donanım ve teknolojik altyapının da güçlendirildiğini belirtti; bu kapsamda 6 bin 801 öğrenci sandalyesi, 6 bin sıra, bin 540 öğretmen sandalyesi, 651 klima, 417 öğretmen masası, 316 perde, 305 sınıf panosu, 297 akıllı tahta, 149 yazıcı, 145 piknik masası, 83 fotokopi makinesi, 33 su arıtma sistemi ve 5 piyano temin edildiğini aktardı.

Müdür ve öğretmen odalarının da donatıldığını ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda 9 müdür masası, 23 müdür muavini masası, 34 yönetici sandalyesi, 34 bekleme koltuğu ve 22 buzdolabının okullara yerleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Uluslararası standartlara ulaşmak için son 7 yılda toplam 26 bin 490 sandalye, 18 bin 675 sıra, 3 bin 209 öğretmen sandalyesi ve bin 328 öğretmen masası aldık” şeklinde konuştu.

2019-2025 yılları arasında yapılan yatırımlara da dikkat çeken Çavuşoğlu, bu süreçte 580 derslik, 109 tuvalet, 24 kantin, 89 idari birim, 31 öğretmen odası, 9 kütüphane, 48 depo, 21 çok amaçlı salon ve 17 hademe odasının eğitime kazandırıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, 2025 yılında okulların teknolojik altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında 415 kamera, bin 45 bilgisayar, 79 bilgisayar masası, 12 laboratuvar masası ve 12 iş teknik masası temin edildiğini belirtti.

Türkiye’nin 60 milyon TL’lik desteğiyle okulların teknolojik ve altyapı donanımı için toplamda yaklaşık 110 milyon TL kaynak ayrıldığını belirten Çavuşoğlu, bu kaynağın büyük bölümünün kullanıldığını, yaklaşık 10 milyon TL’nin kaldığını ve alımların sürdüğünü kaydetti.

-35 güvenlik görevlisi okullarda görev yapmaya başlayacak

“Yeni yapılacak 7 okulu tamamladıktan sonra çevre güvenliği ve bahçe duvarları dahil tüm okullarımızda güvenlik projelerini hayata geçireceğiz” diyen Çavuşoğlu, bu yıl ilk kez güvenlik ihalesine çıkıldığını ve 35 güvenlik görevlisinin okullarda görevlendirildiğini, önümüzdeki yıllarda ise bu uygulamanın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Yedi yeni okulun tamamlanmasının ardından en büyük hedefimiz, tüm okulların çevre güvenliğini sağlamak olacak. Bina güçlendirmeleri, teknolojik altyapı ve diğer eksikler tamamlandığında, çevre güvenliği ve bahçe duvarlarıyla ilgili projeleri de hayata geçireceğiz.”

- “252 prefabrik sınıf kullanımda; prefabrik sınıflar geçici çözüm olduğunu defalarca söyledik”

Çavuşoğlu, prefabrik sınıflara yönelik eleştirilere değinerek, 6 Şubat depreminden sonra okul güvenliğinin birinci öncelik haline geldiğini ve riskli binalarda kesinlikle eğitime izin verilmediğini vurguladı.

Eğitimde aksama yaşanmaması için 250 prefabrik sınıfın okullara yerleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, bu sınıfların ilerleyen dönemde atölye, spor salonu, müzik odası, kafeterya ya da depo olarak değerlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, prefabrik sınıfların geçici bir çözüm olduğunu defalarca söylediklerini ve öğrencilerin güvenliği için hızlı adımlar attıklarını söyledi. Bu yıl 2 sınıfın daha eklendiğini belirten Çavuşoğlu, “Toplamda 252 prefabrik sınıf kullanımda. Gerektiğinde bunları okuldan okula taşıyarak kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

-“İki gün uygulanan tam gün eğitim ve Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik sertifika programı bu yıl da devam ediyor”

Tam gün eğitim ve Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik uygulamalar hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, tam gün eğitim uygulamasının bu yıl da pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, okul altyapılarının güçlendirilmesi, kantinlerin kafeteryaya dönüştürülmesi ve deprem güçlendirmelerinin tamamlanmasının ardından tüm okullarda tam güne geçiş vizyonunun sürdüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkçe bilmeyen öğrenciler için hayata geçirilen sertifika programının devam ettiğini belirterek, Atatürk Öğretmen Akademisi ve iş birliği yapılan üniversitelerde Türkçe eğitimi alan öğrencilerin yeterlilik sınavını geçmeleri halinde okullara kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebildiklerini kaydetti.

- İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 40 milyon TL kaynak aktarıldı; hedef bu yıl iki katına çıkarmak

Çavuşoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik beslenme desteğinin de devam ettiğini dikkat çekerek, geçen yıl bu amaçla 40 milyon TL kaynak aktarıldığını, yeni bütçede bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

-“Kırtasiye ve kitaplar eksiksiz dağıtılacak”

Okulların sarf malzemesi ve kırtasiye ihtiyacının tamamen karşılandığını belirten Çavuşoğlu, “Hiçbir okul, öğrenciden ya da veliden temizlik malzemesi, kâğıt, kalem gibi ihtiyaçları gerekçe göstererek para talep edemez” dedi.

Bu yıl 73 farklı alanda toplam 427 bin kitabın bakanlık imkanlarıyla basıldığını kaydeden Çavuşoğlu, kitap ve kırtasiye malzemelerinin pazartesi günü itibarıyla eksiksiz şekilde öğrencilere ulaştırılacağını ifade etti.

-“Taşımacılık için 1 milyar 150 milyon TL bütçe”

Öğrenci taşımacılığı konusunda da açıklama yapan Çavuşoğlu, bu alana yaklaşık 1 milyar 150 milyon TL ayrıldığını ve yeni yıla sorunsuz başlanacağını söyledi. Araçların güvenliği ve bakımları için gerekli uyarıların yapıldığına vurgu yapan Çavuşoğlu, “Yaşadıklarımızdan ders çıkararak, el birliğiyle gerekli adımları atmalıyız” diye konuştu.

-“Öğretmen kadroları eksiksiz olacak”

Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim yılına eksik kadro ile girilmeyeceğini vurguladı. Eylül ayında emekliye ayrılan ya da sağlık nedeniyle görevden uzak kalan öğretmenlerden dolayı bazı geçici boşluklar oluşabileceğini belirten Çavuşoğlu, “Bu eksikler de hızla tamamlanacak. Yeni yıla eksik kadromuz olmadan giriyoruz” dedi.

-“5 bin 700 öğretmen hizmet içi eğitim aldı”

Yeni dönem öncesi öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programına yaklaşık 6 bin 525 öğretmenin katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, eğitimlerin 52 başlık altında 163 oturumda gerçekleştirildiğini; ilköğretimde katılım oranının yüzde 97, ortaöğretimde yüzde 86, mesleki teknik öğretimde ise yüzde 95 olduğunu açıkladı.

Üniversitelerden birçok akademisyenin bilgi ve birikimlerini öğretmenlerle paylaştığını belirten ve bir akademisyenin hakaret içerikli sözleri nedeniyle programdan çıkarıldığını anımsatan Çavuşoğlu, “Yüzlerce hocamız katkı yapıyor, bir tanesi yanlış konuştu. Öğretmenlerimizin arkasındayız. Onlara laf söylemek kimsenin haddi değildir” dedi.

-AÖA’daki taciz iddiası takipte

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde kamuoyuna yansıyan taciz iddialarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, sürecin bakanlık tarafından yakından izlendiğini söyledi.

Tarafların davalık olduğunu, konunun polisin ve yargının takibinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Herkesin masum olma ihtimalini dikkate alıyoruz. Şikâyet sahibinin iddiasını kanıtlaması halinde ilgili öğretmen okuldan uzaklaştırılacaktır. Ancak sürece ilişkin yargı kararını beklemek durumundayız” ifadelerini kullandı.

-2026 bütçesinden beklentileri…

Çavuşoğlu, 2026 yılı bütçe çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak, “Yeni bütçeden beklentimiz, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın beslenmesine yönelik katkının artırılması ve yeni okul yapımları ile tadilatlar için gerekli kaynağın ayrılmasıdır” dedi.

Eğitim yatırımlarını ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırım olarak gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizim için her çocuk, daha iyi koşullarda yetişmeyi hak ediyor. Bütçeden ayrılacak her kaynak, geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmemize katkı sağlayacaktır” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.