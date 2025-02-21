Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yenierenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin teknik çalışmasında sona gelindiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 15 Ocak’ta Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Mahinur Özdemir Göktaş şahitliğinde imzalanan Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi  Protokolü ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Fenercioğlu Şirketler Grubu yetkilisi  Yavuz Erman Gören ile  teknik çalışma toplantısı yaptı. Toplantıda Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Fenercioğlu Şirketler Grubu temsilcisi Yavuz Erman Gören, toplantıda yaptığı konuşmada, Yenierenköy Huzurevi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile ilgili proje çalışmalarının sonuna gelindiğini,  projeyi  bir  ay içerisinde final haline getirerek  çalışmalara başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, Fenercioğlu İnşaat ile yaptıkları teknik çalışma toplantısı ile mimari projenin tamamlandığını, inşaatın temellerinin atılarak  18 ayda projenin tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

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Karpaz bölgesinde büyük bir özlem ve ihtiyaç olan tesisin Yeni Erenköy ve Karpaz bölgesindeki vatandaşlara kazandırılacağını vurgulayan Gardiyanoğlu,  projenin  40 engelli bireye rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkezden  ve 30 yatak kapasiteli huzur evinden oluştuğunu ifade etti. 

Gardiyanoğlu, ihtiyacın artması durumunda  huzurevine modüler olarak ilave edilecek  bir tasarım yapıldığını  da sözlerine ekledi.