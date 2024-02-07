Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte iğneden ipliğe pek çok tüketim maddesine gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

Özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ard arda yaptığı zamlar, kış aylarında ısınmak için elektriğe ihtiyaç duyan halkın öfkesiine neden oldu.

Bu ayki zamlı elektrik faturalarıyla yüzleşen vatandaş, isyanını Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına aktardı.

Özellikle marketlerdeki fiyat artışlarını da eleştiren vatandaş, yetkililerin denetim yapması gerektiğini de söyledi.