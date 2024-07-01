Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2024 Seçici Kurul çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23.Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenenUluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması Jürisi bugün Dome Otel’de yer alan basın toplantısı ile tanıtıldı.

Basın toplantısına, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan, Hüseyin Çakır, Mete Ünal Girgen, Kani Medo Çağla, Ziya Egemen Sencer’in yanı sıra Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ve Başkan Danışmanı Mustafa İlgen ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çakmak ve Musa Kayra katıldı.

Toplantıda bu yıl düzenlenecek yarışma hakkında bilgi verildi. Bu yıl ilk kez siyah beyaz çizimlerin değerlendirmeye çağrıldığı yarışmada, toplam 543 eser 4 Temmuz’a tarihine kadar değerlendirmeye alınacak.

-3 ülkeden 10 Seçici Kurul Üyesi

Bu yıl eserler Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyeleri Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Musa Kayra, Elif Atamaz, Zafer Tutkulu’nun yanı sıra Ukrayna’dan Sergii Riabokon, Olena Tsuranova ve Türkiye’den Kemal Özyurt ile Fahriye Çıtaklı tarafından değerlendirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Onursal Başkan olarak jüride yer alacak.

-40 ülkeden 543 eser

Yarışmada, “Zeytin” ve “Serbest” konulu olmak üzere 40 ülkeden 149 çizerin katılımıyla 543 eser değerlendirmeye alınacak.