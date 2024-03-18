18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Güzelyurt’ta tören düzenlendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00'da gerçekleştirilen törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Samet Karamustafa ve Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatma Özbahadır günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparak, Çanakkale Zaferinin tarihin akışını değiştiren Türk milletinin kahramanlık destanı olduğu anlattı.

Törende, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinden Yiğit Duman da “Çanakkale” adlı şiiri okudu.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.