: Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği yarın başlıyor.

Bu yıl 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenliğe; Moldova, Gagavuzya, Kuzey Osetya, Filistin ve Türkiye'den çocuk halk dansları ekipleri katılacak.

Kuzey Kıbrıs'ın CIOFF (Uluslararası Halk Sanatları Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyonları Konseyi) üyeliğine sahip tek çocuk festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, bu yıl da farklı kültürlerden çocukları aynı sahnede buluşturacak.

Festivalin açılışı yarın Gönyeli Belediyesi önünden kortejle başlayacak. Kortej ardından Park Yenikent’te düzenlenecek halk dansları gösterileri yapılacak.

Yerel ve yabancı ekiplerin sahne alacağı gösterilerde izleyiciler farklı kültürlerin zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Festivalin ikinci günü olan 4 Haziran Çarşamba günü ise geleneksel hale gelen FOGEM ile Yaz Bembeyaz etkinliği gerçekleştirilecek.

Park Yenikent’te beyaz konseptiyle düzenlenecek etkinlikte yerel ve yabancı dans gruplarının gösterilerinin yanı sıra çeşitli eğlenceler ve konserler de yer alacak.

Festival etkinlikleri 5 Haziran'da Girne'de, 6 Haziran'da ise Dikmen'de gerçekleştirilecek halk dansları gösterileriyle devam edecek ve şenlik programı tamamlanacak.

-Döşemeci

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci yaptığı açıklamada, Yaz Sevinci Çocuk Şenliği'nin yıllar içinde Kuzey Kıbrıs'ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"18 yıldır çocuklarımızı dünyanın farklı kültürleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz Sevinci Çocuk Şenliği sadece bir halk dansları festivali değil, aynı zamanda dostluk, barış ve kültürel paylaşımın çocuklar aracılığıyla güçlendiği önemli bir platformdur. Kuzey Kıbrıs'ın CIOFF'aüye tek çocuk festivali olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl Moldova, Gagavuzya, Kuzey Osetya, Filistin ve Türkiye'den gelen misafir ekiplerimizle birlikte yine unutulmaz bir festival yaşayacağız.”

Böylesine önemli bir organizasyonun hayata geçirilmesinde katkı koyan tüm gönüllüler, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Döşemeci, “Verdikleri destek sayesinde kültürümüzü yaşatmaya ve dünyaya açmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize katılarak çocuklarımızın bu kültürel şölenine ortak olmaya davet ediyorum." dedi.