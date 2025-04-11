Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 18 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Bellapais Manastırı’nda yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan’da Can Sakkaoğlu’nun Piyano Resitaliyle başlayacak festivalin, 12 farklı konser etkinliğine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Festival’in, Turizm Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, tüm konserler saat 20.00’de başlayacağı ifade edildi.

Konser biletlerinin 400, 500 ve 600 TL’den Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Bellapais Manastır girişinden veya online olarak gisekibris.com adresinden alınabileceğinin belirtildiği açıklamada, festival programı şöyle belirtildi:

“18 Nisan Can Sakkaoğlu Piyano Resitali, 20 Nisan Daniil Bulayev & Maxim Tanichev Keman- Piyano Resitali, 24 Nisan Trio Elegance & Tango Duo, 26 Nisan KoroPopsesli & Sonare Çoksesli Korosu, 29 Nisan Hasan Minalay Piyano Resitali, 2 Mayıs Baroque in Bellapais, 5 Mayıs Pelin Ece Acar Piyano Resitali, 6 Mayıs Kyrenia International Choir, 7 Mayıs Lignum Ensemble, 10 Mayıs Aeterna Piano Trio

12 Mayıs Püren Eda Gözer Viyolonsel Resitali, 14 Mayıs Hüseyin Kırmızı Piyano Resitali.”