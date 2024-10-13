Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin düzenlediği 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yarın akşam flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve piyanist Tutu Aydınoğlu’nun flüt- piyano resitali sunulacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, konser, saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22’ncisi düzenlenen festivalin yarın akşamki resitalinde flüt ve piyano için yazılmış seçkin eserlerin yanı sıra flüt ve piyano için Gülbay Usta tarafından düzenlenmiş “Mağusa Limanı” türküsü de ilk kez seslendirilecek.

Festival 16 Ekim Çarşamba akşamı 3 Basses Konseri ile devam edecek.

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabiliyor.