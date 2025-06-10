Basın Emekçileri Sendikası, çeşitli nedenlerle geçen yıl gerçekleştiremediği 23’üncü Kutlu Adalı Ödül Töreni’ni bu yıl düzenliyor. Tören, 12 Haziran Perşembe günü, saat 19.00’da, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali’nde gerçekleştirilecek.

23’üncü Kutlu Adalı Ödül Töreni’nde KIBRIS Genç TV’den Ahmet KARAGÖZLÜ ile Yağmur ÇAL’a da “Genç Basın Çalışanı Teşvik Ödülü” verilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmayı amaçlayan tören, bu yıl da hem genç gazetecileri teşvik edecek, hem de mesleğe emek verenleri onurlandıracak.

Basın Emekçileri Sendikasıayrıca, Temmuz ayı içerisinde düzenlemeyi planladığı 24. Kutlu Adalı Ödül Töreni için de hazırlık çalışmalarını başlattı. Ödül komitesinin değerlendirmeleri doğrultusunda ödüle layık görülenler kamuoyuyla paylaşılacak.