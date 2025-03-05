Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından düzenlenen 26. Geleneksel “Kadın Dünyasından Renkler” resim sergisi Lefkoşa AKM’de açıldı.

Serginin açılış töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer ve Lions District 135 Kuzey Kıbrıs Genel Yönetmeni Fikret Şendil konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sergiye katkıda bulunan kadın sanatçılara sertifikaları takdim edildi ve sergi gezildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 29 kadın sanatçının 65 eserinin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Çocuk Onkoloji Servisi'ne bağışlanacak.

- Tatar: “Kadınlarımızın emeği, başarısı ve mücadelesi gurur kaynağımızdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, sergide bulunan CHP 23. Dönem Adana Milletvekili Hulusi Güvel’e de “hoş geldiniz” dedi.

Kadın sanatçıların eserlerini çocukların geleceği için üretmesinin önemine dikkat çeken Tatar, bu ulvi görevi Lions camiasının en iyi şekilde yerine getirdiğini vurguladı, ülkede duyarlılık ve hassasiyetle yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Ülke kadınlarının emeği, başarıları ve verdikleri mücadeleyle; Kıbrıs Türk halkını taşıdıkları medeniyet noktasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Tatar, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Sergiyi düzenleyen Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı ve üyelerini de kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarında başarılar diledi.

- Özer: “Kadının topluma katkılarını ve sanata dokunuşlarını hatırlamak için buradayız”

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer, konuşmasında, kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek, emeklerini ve sanatlarını görünür kılmak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.

“Kadınların tarih boyunca verdikleri mücadeleleri, topluma katkılarını ve sanata olan eşsiz dokunuşlarını bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız.” diyen Özer, kadınların aileden iş hayatına, bilimden sanata, siyasetten sosyal sorumluluk projelerine kadar hayatın her alanında iz bıraktığını, dünyayı daha güzel bir yer haline getirdiğini vurguladı.

Özer, 8 Mart’ın sadece bir tarih değil, kadınların eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesinin bir sembolü olduğunu hatırlattı.

Lions kulüplerinin “hizmet ediyoruz” anlayışıyla toplumun her kesimine dokunduğunu ve kadınların güçlenmesine sosyal sorumluluk projeleriyle destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Özer, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti; ”Hep birlikte daha eşit, daha adil ve daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” dedi.

- Şendil: “Gelirin çocuk onkolojisine bağışlanacak olması Lions’un misyonudur”

Lions District 135 Kuzey Kıbrıs Genel Yönetmeni Fikret Şendil ise, kadınların hayatın her alanında var olduğunu vurgulayarak, serginin gelirinin çocuk onkolojisine bağışlanacak olmasının Lions’un misyonuyla örtüştüğünü ifade etti.

Lions kulüplerinin 200’den fazla ülkede 1 buçuk milyon üyesi ve 50 bin dernekle hizmet verdiğini belirten Şendil, Lions’un Birleşmiş Milletler'in kurucu sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın da bu kapsamdaki tescilinin diplomatik bir başarı olduğunu kaydetti.

Şendil, sergiye katkıda bulunan tüm sanatçılara ve açılışa katılan sanatseverlere teşekkürlerini iletti; başarılar diledi.

Konuşmaların ardından sertifika takdimi yapıldı ve tablolar gezildi.

- Sergi 8 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek

26. Geleneksel “Kadın Dünyasından Renkler” resim sergisi, Lefkoşa AKM’de 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, 08.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.