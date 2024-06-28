46. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Kazım Özalp’ın organize ettiği “Unutulmayanlar Gecesi” konseri dün akşam Güzelyurt Amfi Tiyatro’da yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, konserde, Cem Karaca, Barış Manço, Ahmet Kaya, Kayahan, Harun Kolçak, Erkin Koray, MFÖ, İlhan İrem gibi unutulmaz efsane sanatçıların eserlerine yer verildi.

Yerli sanatçılar Mehmet Eraslan, Işık Gökman, Sidar Karakuş, Muhittin Yangın, Havva Demirağ, Ahmet Ced, Ertan Derya, Ezgi Akgürgen, Meliz Kuset ve İbrahim Şevki gecede sahne aldı.

Konserin sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve tüm sanatçılar sahneye çıkarak “We are the Champions” şarkısını hep birlikte söyledi.

Özçınar, geceyi organize eden Kazım Özalp’a, SOS müzik grubuna, Major Müzik adına Münür Erkal’a ve sunucu Eylem Yılmaz’a plaket takdim etti.