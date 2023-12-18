Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Elya Gilman'ın senaristliğini ve sahne yönetimini üstlendiği ‘8 Kadın’ adlı Rusça oyunu sahneledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ‘8 Kadın’ adlı oyun, komedi-dedektif türünde bir yapıma sahip.

Elya Gilman'ın kaleminden çıkan bu eser, bir kır villasında Noel'i kutlamak için bir araya gelen sekiz kadının hikayesini konu alıyor. Olay, tatili gölge düşüren bir olayla başlar. Ev sahibi, ofisinde sırtında bir bıçakla ölü bulunur.

Cinayetin gölgesinde; kurbanın karısı, kızı, üvey kızı, kayınvalidesi, görümcesi, hizmetçisi, hizmetçisi ve kız kardeşi gibi her biri şüpheli olan kadın karakterler bulunmaktadır. Her birinin cinayeti işlemek için sebepleri olabileceği düşünülmektedir.