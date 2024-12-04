Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Engelsiz Sanat Gecesi'nin 8.'si Cuma akşamı yapılıyor.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi tarafından organize edilen etkinlik Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonu’nda saat 8.30’da başlayacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, etkinlikte özel gereksinimli çocuklar yıl boyunca yaptıkları sanat çalışmalarını sergileyecek ve sahne alacak.

Etkinliğe katılacak okul ve merkezler şöyle: "Algım Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Egitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, LTB & Mavi Sanat Ritm’orkestra, Mavi Sanat Atölyesi, Müzika Sanat Merkezi, ÖZEV Özel Eğitim Okulu, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, The TEN Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu."