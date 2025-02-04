Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları Bursa’da Nilüfer Çocuk ve Gençlik Koroları ve Antakya AKPORD Koroları ile ortak konser verdi.

Ada Işığı Koroları’ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi akşamı yapılan konserde, iki yıl önce 6 Şubat’ta Adıyaman’da ve Antakya’da hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler ve Antakya koroları koristleri de anıldı.

Konserde 200 korist sahnede bir araya gelerek “Cennettir Kıbrıs’ım” isimli Kıbrıs çocuk şarkısını hep birlikte seslendirdi.

“Korolar Buluşuyor 2” adı ile gerçekleştirilen konserde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin bir konuşma yaparak, ‘’Bizler kültürle, sanatla bir nebze yaralarımızı sarmak istiyoruz. Bir yandan da depremin gerçek olduğunu ve depremle dirençli kentler oluşturmamız gerektiğini atlamamalıyız.” dedi.

Ada Işığı Koroları Şefi Erkan Dağlı ise, Gazimağusa’da “Şampiyon Melekler” olarak bilinen 35 öğrenci ve öğretmenlerini Adıyaman’da kaybettiklerini belirtti. Dağlı, sanatla ayakta kalarak, iyileşmeye çalıştıklarını ifade etti.

Korolar, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ni de ziyaret ederek eşi Fethiye Sanlıkol’dan müze hakkında bilgiler aldı. Korolar, Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir tarafından da makamında kabul edildi. Kabulde koristlere birer adet Atatürk tişörtü ve çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafları çekildi.