Gürlek, Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na seyir hâlindeyken su alan yolcu gemisinin alabora olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Gürlek açıklamasında, “Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten Gürlek, tüm imkân ve kabiliyetlerin seferber edildiğini ve çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kazada etkilenen vatandaşlara, yolculara, mürettebata ve KKTC’de yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlara bir an önce ulaşılmasını temenni etti.

Gürlek, açıklamasını, “Milletimizin başı sağ olsun” sözleriyle tamamladı.