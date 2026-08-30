Girne açıklarında seyreden, Filo Denizciliğe ait bir yolcu gemisinin henüz bilinmeyen bir nedenle batmaya başladığı bildirildi.

Geminin Girne’nin yaklaşık 3 mil açığında bulunduğu öğrenildi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girne açıklarında bir geminin batmış gibi göründüğünü belirtti.

Özersay, bölgede çok sayıda teknenin geminin bulunduğu yöne ilerlediğini ve deniz içerisinde kurtarma botlarının görüldüğünü ifade ederek, “İnşallah bir can kaybı olmaz” dedi.

Gemide kaç kişinin bulunduğu, olayın nasıl meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.