Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu belirtilirken, olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri batan gemiye müdahale ediyor.
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Çevrede bulunan ve kıyıdaki büyük-küçük çok sayıda teknenin de yardım amacıyla batmakta olan gemiye doğru ilerlediği bildirildi.
Gemide yaralıların bulunduğu öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ambulansların da hazır bekletildiği bilgisi edinildi.
Olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi