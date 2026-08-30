Girne açıklarında seyreden, Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisinin henüz bilinmeyen bir nedenle battığı bildirildi.

Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kaptanının, geminin kıç bölümünden su aldığını fark ettiği ve bunun üzerine geri dönme girişiminde bulunduğu, ancak bu girişimin başarılı olmadığı öğrenildi.